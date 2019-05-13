العميد علي جابر يخضع لعملية جراحية..وهذه تفاصيل حالته الصحية

تناقلت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية أنباء عن خضوع العميد علي جابر لعملية جراحية خطيرة في إحدى المستشفيات في الإمارات، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى، وهو ما أصاب عدد من متابعيه بالقلق، خاصة وأنه أصبح لديه قاعدة جماهيرية عقب مشاركته في لجنة تحكيم "آراب جوت تالنت".

ولاظهار اهتمامه بمتابعيه وحرصه على موافاتهم بأخباره أولًا بأول، طمأن مدير مجموعة إم بي سي والإعلامي اللبناني علي جابر الجميع على حالته الصحية عقب انتهاء العملية الجراحية، وذكر أن العملية كانت في الكتف ومهمة جدًا وكان من الضروري إجراءها في أسرع وقت.

وشارك جابر جمهوره صورتين له من داخل المستشفى، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر ”تويتر“، وعلق عليهما قائلًا ”أجريت عملية جراحية مهمة في الكتف، قبل إجرائها، تمنى عليّ الكثيرون أن أجريها في أوروبا أو بيروت، تشكيكًا في العناية الطبية في دبي، أصريت على دبي والحمد لله نجحت“.

اجريت عملية جراحية مهمة في الكتف. قبل اجرائها، تمنى عليّ الكثيرين ان أجريها في أوروبا أو بيروت، تشكيكاً في العناية الطبية في دبي. أصررت على دبي و الحمدلله نجحت. للتنويه: لم ارى في حياتي احترافية و عناية و حرص على التفاصيل كما رأيت في @BurjeelDubai @HHShkMohd @DXBMediaOffice pic.twitter.com/4hGrEuSNp8 — Ali Jaber (@alimouinjaber) ١١ مايو ٢٠١٩

ويشارك علي جابر في لجنة تحكيم برنامج ”Arabs Got Talent“، إلى جوار المطربة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي منذ 6 مواسم، ويعمل أيضًا مستشارًا إعلاميًا بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومؤسس ومدير إدارة تلفزيون المستقبل في الفترة من عام 1992 إلى 2003، وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي منذ عام 2008.

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