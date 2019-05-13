سلوى خطّاب ينعقد لسانها بعد رؤيتها غوريلا رامز جلال..شاهدوا ماذا حدث (فيديو)

وقعت الفنانة سلوى خطّاب في شباك رامز جلال ضمن برنامجه للمقالب "رامز في الشلال" لموسم رمضان 2019، وشهدت الحلقة السابعة كمية كبيرة من الخوف والرعب، خاصة بعدما واجهت الفنانة المصرية في نهاية المقلب الغوريلا المخيفة.

وكانت سلوى خطّاب قد وجهت اتهامًا لأعضاء فريق رامز جلال بأنهم تحرشوا بها، خاصة عندما قاموا بتركيب المايك لها، لتعلق قائلة: "انتم أيضًا متحرشون، مقابلكم كثيرًا".

وبمجرد أن سقطت في النهر، أصيبت سلوى خطاب بحالة من الفزع وظلت تقول: "هموت"، ولكن ما أنهك قواها وجعلها غير قادرة على الكلام حتى، هو ظهور الغوريلا من وراء الأشجار، ليكشف بعدها رامز جلال على الفور عن المقلب.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

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