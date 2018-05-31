العيد في مدينة الطفل

توجهوا مع أطفالكم إلى مدينة الطفل في حديقة الخور، المدينة التعليمية المخصصة للأطفال من عمر سنتين حتى 15 سنة، في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لتعيشوا تجربة مليئة بالتعلّم والمرح واللعب.وستقدّم مدينة الطفل للأطفال العديد من التجارب التي تتيح لهم الاستكشاف والتعلّم حول هذا العالم، تحت شعار "اجعل هذا العيد لحظات لا تنسى في مدينة الطفل". وسيتمكن الأطفال أيضاً من استكشاف كافة أقسام مدينة الطفل بدءاً بمعرض علوم الأرض، ومركز البيئة، ووصولاً إلى مركز استكشاف الفضاء، ومعرض الجسم البشري وغيرها الكثير.