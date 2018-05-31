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العيد في مدينة الطفل "فعاليات منوعة ستُسعد أولادكم"!

العيد في مدينة الطفل "فعاليات منوعة ستُسعد أولادكم"!
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نشر 31 مايو 2018 - 08:39 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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العيد في مدينة الطفل
العيد في مدينة الطفل
توجهوا مع أطفالكم إلى مدينة الطفل في حديقة الخور، المدينة التعليمية المخصصة للأطفال من عمر سنتين حتى 15 سنة، في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لتعيشوا تجربة مليئة بالتعلّم والمرح واللعب.

وستقدّم مدينة الطفل للأطفال العديد من التجارب التي تتيح لهم الاستكشاف والتعلّم حول هذا العالم، تحت شعار "اجعل هذا العيد لحظات لا تنسى في مدينة الطفل". وسيتمكن الأطفال أيضاً من استكشاف كافة أقسام مدينة الطفل بدءاً بمعرض علوم الأرض، ومركز البيئة، ووصولاً إلى مركز استكشاف الفضاء، ومعرض الجسم البشري وغيرها الكثير.
 
 

التاريخ

14 يونيو - 15 يونيو 2018

الفئة

عائلة

الموقع

مدينة الطفل، حديقة الخور، البوابة رقم 1

الهاتف

+971 4 334 0808

رسم الدخول

الأطفال 10 درهم
الكبار 14 درهم
التذكرة العائلية 40 درهم (تتضمن تذاكر لشخصين راشدين وطفلين)

الدخول

4 - 7 مساءً
 

الموقع الإلكتروني

http://www.childrencity.ae
 
 
 

 


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