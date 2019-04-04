دموع تحسين

حلت النجمة العراقية دموع تحسين والفائزة بلقب "ذا فويس" في عام 2018 ضيفة على برنامج "ضد المجهول"، وكشفت خلال الحلقة عن عدم استلامها مبلغ الجائزة وقيمته 100 ألف دولار، وأثارت الجدل أيضًا بحديثها عن العمل في ملهى ليلي ووجهة نظرها بالنسبة لهذا الأمر.

وقالت دموع تحسين خلال لقائها، إنها لا تشعر بالحرج إذا عملت في ملهى ليلي من أجل أن يعيش أهلها حياة كريمة، كما أنها تعتبر هذا العمل شرفًا، إذ إن العمل من أجل كسب المال لا عيب فيه، حتى إن وصل الأمر للرقص في ملاه ليلية.

وتابعت في حديثها أنها اضطرت لأن تتداين المال، حتى تسافر إلى الأردن وتبدأ الغناء في المطاعم والكافيهات، نظرًا لظروفها الصعبة على المستوى المادي والعائلي، واصفة كل ما أقدمت عليه بالمجازفة، وأنها كان موضوع الغناء أخر أمر ممكن أن تلجأ إليه لكسب المال.

من جهة أخرى، تحدثت عن المفارقة التي حدثت معها وهي عندما تم رفضها في برنامج "آراب أيدول"، ومن ثم شاركت في "ذا فويس" واستطاعت أن تحصد اللقب، وذكرت زميلها ستار سعد الذي حدث معه نفس الأمر، مشيرة إلى أن أحلام كانت ضدها وهي من رفضتها آنذاك.