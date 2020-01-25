القضاء الفرنسي يتهم المجرد بـ(الاغتصاب) بدلا من (الاعتداء الجنسي)

قررت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف إحالة المطرب المغربي سعد المجرد إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول في باريس سنة 2016، وبذلك ألغت محكمة الاستئناف الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق في ابريل/نيسان الماضي والذي صنّف هذا الفعل (اعتداء جنسي وعنف)، ليصبح بموجب القرار الجديد (اغتصاب).

وأفاد موقع لوباريزيان الفرنسي، أن المحكمة ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل /نيسان الماضي، وأعادت تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين بدلاً من تهمة الاغتصاب.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاماً) قوله: (نحن راضون عن هذا القرار).

وبهذا يكون الفنان سعد المجرد ملزماً بالعودة إلى باريس.وللآن لم يعقب سعد المجرد ومحاموه عن القرار الصادم .