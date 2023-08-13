القعيد معتز وعصام يجتمعان بعد 13 عاما من الغياب.. شاهد صورتهما معًا

بعد سنوات من الغياب، اجتمع نجمي "باب الحارة"، وائل شرف وميلاد يوسف، من جديد في العاصمة السورية دمشق.

اجتماع معتز وعصام بعد 13 عام



وشارك وائل عبر حسابه في "إنستغرام" سلسلة صور توثق لقائه الحميمي بصديقه ميلاد، وعلَّق: "معتز و عصام بعد ١٣ سنة .. اسقالله يا أخي الحبيب ميلاد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، فعلَّقت الفنانة سوزان نجم الدين: "الله يحميكن"، تركت صباح الجزائري في خانة التعليقات رموز تعبيرية على شكل قلوب حمراء.

وأبدت إحدى المتابعات حزنها لغياب وائل شرف عن الساحة الفنية، معلقة: "احلى ثنائي ...وائل شرف خسارة كبيرة انو ماعم نشوفك بأدوار ...عندك جماهيرية كبيرة بتنافس اكبر نجوم العرب خسارة والله من سنة ٢٠٠٧ لحد ٢١٠١٢ وانت تعتبر النجم الاول بسوريا".



آخر أعمال وائل شرف

ويُشار إلى أن وائل شرف ينتظر عرض مسلسله "عازفة الكمان"، الذي يدور في إطار من الغموض والتشويق، إذ يلتقي "كرم" بـ"ديالا" على الكورنيش ويكتشف لاحقا أنها مقتولة منذ سنوات، ليدخل في دوامة معقدة من الصراعات التي لا تنتهي.

والعمل من بطولة: أمل عرفة، ووائل شرف، ومازن معتصم، وحبيب غلوم، وماهر صليبي، ومرح جبر، كما أنه من إخراج عاطف كيوان وتأليف بسام جنيد.