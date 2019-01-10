شاهد: وائل شرف يصدم المتابعين بإطلالته الأخيرة

وائل شرف

شارك الممثل السوري وائل شرف، متابعيه على (إنستغرام) بمجموعة صور فاجأت الجميع. وفي التفاصيل أنّ شرف، المشهور بشخصية (معتز) في مسلسل (باب الحارة)، ظهر بإطلالة مختلفة.

وعلّق شرف على الصور بالقول: (صباح الخير يا حبايب، الصورة مبارح أول مشهد تصوير في مسلسل (ورد أسود)، إخراج المبدع سمير حسين وتأليف الصديق جورج عربجي)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضاف: (بتمنى تتابعونا برمضان وقريباً جداً رح زودكم بكافة المعلومات. ناطر استفساراتكم).

وحازت الصورة أكثر من 34 ألف إعجاب وأعرب عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم بسبب هذا التغيير وعدم قدرتهم على التعرف إليه للوهلة الأولى، حيث بدا حليق رأس وكما لو أنه فقد الوزن.