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سيلينا غوميز تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض..ما القصة؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 22 آذار / مارس 2023 - 06:42
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

نشرت النجمة الشهيرة سيلينا غوميز عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صور أثارت من خلالها الكثير من الجدل بين جمهورها ومحبيها.

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سيلينا غوميز تطل على جمهورها بـ فستان زفاف

وأثارت النجمة "سيلينا غوميز" ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند مشاركتها صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف ابيض ضخم.

وتناقل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مجموعة الصور التي نشرتها غوميز، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان زفاف أبيض بينما نسّقت معه طرحة طويلة وقفازات، مع حذاء كاجوال أبيض.

وظهرت في لقطة أخرى سيلينا وهي تجلس على الأرض بفستان الزفاف بينما كانت في يدها علبة مشروبات غازية.

وكشفت النجمة الهوليوودية بأن هذه الصور المميّزة لها قد التقطت في كواليس تصوير حلقات جديدة من مسلسلها only murdrers in the building.

سيلينا غوميز

 

سيلينا غوميز

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سيلينا غوميز تحقق رقم قياسي كبير على السوشال ميديا

ويشار بأن النجمة الهوليوودية العالمية "سيلينا غوميز" قد وصل أعداد المتابعين لها أكثر من 400 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ويتعتبر بذلك من أكثر النجوم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفترة الأخيرة تصدر اسم غوميز قائمة الأكثر تداولًا بعد تعرضها للتنمر من قبل عدد من المشاهير أبرزهم هايلي بيبر زوجة حبيب غوميز السابق جاستن بيبر، إلى جانب بعض الانتقادات من الجمهور بسبب زيادة وزنها الكبيرة.

بالمقابل تضامن الكثير معه النجمة الشهيرة.

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