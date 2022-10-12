اللبنانية قمر و ابنتها في أحدث جلسة تصوير و بالمايوه

أثارت الفنانة اللبنانية قمر ضجة بين أوساط متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مجموعة صور جديدة جمعتها بطفلتها الرضيعة لونا من أحدث جلسة تصوير خضعتا لها، ظهرتا خلالها بإطلالة جريئة جذابة، اعتمدتا فيها الظهور بالمايوه. اقرأ ايضاً اللبنانية قمر تحتفل ببروز أسنان ابنتها في أجواء ساحرة

وعبرت قمر عن امتنانها الكبير لكل ما يحيطها من نِعم، معلقة على المنشور بكلمة:( شاكرين)، وعليه انطلقت تعليقات المتابعين التي انقسمت بين متغزل بالنجمة وبابنتها الرضيعة ،ومشير مشيرين إلى الشبه الكبير بين الأخيرة وشقيقها الأكبر جيمي، وبين ناقد لاستخدام قمر تقنية الفوتوشوب لتعديل ملامحها باعتبارهم أنها ليست بحاجة لاستخدام الفلاتر أو المؤثرات البصرية.

دير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر على الصعيد التمثيلي، كان فيلم (حملة فرعون) الذي شاركت فيه إلى جانب نخبة من مشاهير مصر والعالم على رأسهم: عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، محمد لطفي، بيومي فؤاد، مدي الميرغني، أحمد التهامي، هافور يوليوس بيورنسون، أحمد التهامي، سوزان نجم الدين. فيلم (حملة فرعون) من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.