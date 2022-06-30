اللبنانية قمر تحتفل ببروز أسنان ابنتها في أجواء ساحرة

احتفلت الفنانة اللبنانية قمر بظهُور أول أسنان ابنتها (لونا).و وثقت قمر أجواء الاحتفال الذي توزع فِيْها الحلويات بحضور العائلة والأصدقاء بمناسبة ظهُور أسنان المولود الأولى. وعلقت الفنانة اللبنانية على الصور قائلة : (أخيرًا ظهرت أسنان لونا الأولى).

هذا و ظهرت قمر في الاحتفال بإطلالة (كاجوال) حيث ارتدت الجينز الذي نسقته مع بلوزة قصيرة بيضاء، ورفعت بعضا من خصلات شعرها.و قد أمطرها متابعوها بعبارات الغزل و التهنئة.

قمر كانت قد وضعت طفلتها لونا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وسط اتهامات لها بالحمل دون زواج. وفي وقت لاحق من ولادة الطفلة، نشرت قمر جواز سفر ابنتها، لتؤكد زواجها من رجل يدعى مهدي غندور.، حيث كتبت: (نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح..هيدا باسبور بنتي الأمريكي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة).

يذكر أن لقمر ابن يبلغ من العمر 12 عاماً، خاضت لأجله معركة قضائية طويلة، لإثبات بنوّنه لرجل الأعمال المصري، جمال مروان، حفيد جمال عبد الناصر، الذي لا يزال يرفض الاعتراف به، مدعياً أنه لم يتزوج قمر.