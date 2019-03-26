راغدة شلهوب مقدمة برنامج "قطعوا الرجالة"

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري والممثلة برئيسها مكرم محمد أحمد، قرارًا بإيقاف بث برنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة النهار المصرية، وقناة القاهرة والناس، لحين مراجعة الاسم والمحتوى.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للإعلام فيما يخص القرار الصادر ضد البرنامج، أن أسباب الوقف تعود لما رصدته لجنة الرصد والشكاوى بأن البرنامج يحتوي على تمييز ضد الرجال، وتقوم فكرته على تشويه صورتهم والتقليل من شأنهم، بالإضافة إلى ذكر بعض الألفاظ والعبارات المشينة بحقهم.

ورحب الإعلامي عمرو الليثي، رئيس شبكة تليفزيون "النهار"، بالقرار، قائلا لـ"الوطن"، إن القناة تحترم وجهة نظر "الأعلى للإعلام" وتُقدرها، موضحًا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بشأن الملاحظات التي أقرها المجلس تجاه البرنامج، إذ أنه سيتم تطوير شكل "قُطعوا الرجالة" وكذلك تغيير اسمه، اعتبارًا من الحلقات المُقبلة.