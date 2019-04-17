المحكمة التركية تغرم مدير أعمال النجمة توبا ألتينتوب بعد اتهامه لها باختلاق إصابتها بالسرطان

ربحت النجمة التركية توبا ألتينتوب القضية التي رفعتها ضد مدير أعمالها، والذي اتهمها باختلاق إصابتها بالسرطان للتربح من وراء ذلك.

رفعت النجمة دعوى قضائية على أوغور تركمان حيث تمت معاقبته بتسديد ٢١٠٠ ليرة كغرامة. وكانت توبا قد أعلنت أثناء طلاقها من المطرب الشهير رفعت الرومان إصابتها بمرض السرطان الليمفاوي.

وبعد تصريح النجمة قال أوغور تركمان الذي عرف نفسه بأنه مدير أعمال توبا من خلال إحدى قنوات التلفزيون: "لقد اختلقت إصابتها بالسرطان لزيادة مبيعات ألبومها الجديد وتعزيز أرباحها".

وبحسب جريدة "الصباح" التركية، تقدمت النجمة بشكوى إلى النائب العام ضد أوغور تركمان، حيث اعترف المتهم بأنه مذنب وطلب التصالح، لكن النجمة لم تقبل التصالح ورفعت دعوة ضده بتهمة التشهير بسمعتها.

يذكر أن النجمة التركية أصدرت أكتر من ألبوم غنائي أهمها: لالا، وأقول لك، كما خاضت تجربة التمثيل أيضًا ولها أعمال فنية أهمها سجننا، والحياة العاصفة.

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