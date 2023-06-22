المحكمة تحجز على فيلا محمد رمضان و الفنان يرد

البوابة- تقدم النجم المصري محمد رمضان بتظلم على قرار قضائي صدر بالحجز على فيلا يملكها في أحد المجمعات السكنية في السادس من أكتوبر، بعد أن أصدرت السلطات القضائية قرارا بالتحفظ على الفيلا الخاصة بالفنان، الذي امتنع عن التنفيذ، فأصدرت الجهات القضائية قرارا بالتنفيذ بالقوة الجبرية وجارٍ دراسته أمنيا.

بدوره قال أحمد الجندي محامي محمد رمضان لــ(ET بالعربي) إنّ: (ما أشيع اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها...هناك نزاعًا قانونيًا بين رمضان ومحكمة جنزب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه، وهذا المبلغ كان محكمة جنوب الجيزة قدرته كرسوم قضائية نتيجة إحدى القضايا، وبعد الانتهاء من تلك القضية، جرى فرض رسوم قضائية علينا بقيمة 9 مليون، من قبل مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، و بالتالي بعد مراجعة تلك الرسوم، لاحظنا أن هناك خطأ في تقديرها وبفارق كبير جدًا، وبناءً عليه تم تقدير تظلم عليها).

وكان محمد رمضان، تعاقد مع إحدى المجموعات الإعلامية الكبرى، قبل عدة سنوات، بقيمة 100 مليون جنيه، لتقديم عدد من المسلسلات، خلال مدة مُحددة، حيث نص التعاقد على عدم الانتقال إلى شركة إنتاج أخرى خلال هذه الفترة، إلا أن رمضان خالف أحد البنود، حتى وصل الأمر إلى منصات القضاء، وصدور حكم ضده بسداد 9 ملايين جنيه).