  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. محمد رمضان و زوجته يحتفلان بتخرج ابنتهما

محمد رمضان و زوجته يحتفلان بتخرج ابنتهما

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 حزيران / يونيو 2023 - 03:19
محمد رمضان
محمد رمضان

البوابة-احتفل النجم محمد رمضان وزوجته بإكمال ابنته مرحلة رياض الأطفال و انتفالها للمرحلة الإبتدائية. 

اقرأ ايضاًمحمد رمضان يعلن رسميًا الجزء الثاني من محمد رمضان يعلن رسميًا الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

و شارك النجم محمد رمضان جمهورة صورة جديدة  عبر حسابه بموقع (انستغرام)، ظهر فيه محمد رمضان برفقة زوجتة و أبنته علق عليها: (اليوم من حفل ترقية ابنتي من KG2 إلى الصف الأول).

تخرج ابنة محمد رمضان

و فنيا، أعلن الفنان محمد رمضان، عن توقيعه على الجزء الثاني من مسلسل (جعفر العمدة)، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وكتب محمد رمضان: (وقعت أمس عقد جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد ما اطمنت إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج “ميديا هب”، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا).

محمد رمضان يحنفل بتخريج ابنته

 

كلمات دالة:محمد رمضان

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...