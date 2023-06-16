محمد رمضان و زوجته يحتفلان بتخرج ابنتهما

البوابة-احتفل النجم محمد رمضان وزوجته بإكمال ابنته مرحلة رياض الأطفال و انتفالها للمرحلة الإبتدائية.

و شارك النجم محمد رمضان جمهورة صورة جديدة عبر حسابه بموقع (انستغرام)، ظهر فيه محمد رمضان برفقة زوجتة و أبنته علق عليها: (اليوم من حفل ترقية ابنتي من KG2 إلى الصف الأول).

و فنيا، أعلن الفنان محمد رمضان، عن توقيعه على الجزء الثاني من مسلسل (جعفر العمدة)، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وكتب محمد رمضان: (وقعت أمس عقد جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد ما اطمنت إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج “ميديا هب”، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا).