المحكمة تصدر حكمها النهائي في مطرب الراب السعودي "دايلر" بعد توقيفه بقضية مخدرات

أصدرت محكمة جنايات دبي في الإمارات يوم السبت الحكم النهائي في قضية مطرب الراب السعودي عبد العزيز الدليجان الشهير بـ"دايلر" بعد توقيفه بتهمة المخدرات بشكل أساسي، إلى جانب عدد من التهم الأخرى.

وفي التفاصيل، قررت المحكمة إخلاء سبيل دايلر البالغ من العمر 20 عامًا والذي قضى 11 شهرًا في السجن، وهي المدة التي كانت أكثر من فترة عقوبته التي حُكم بها وهي 6 أشهر، كما برأت المحكمة المطرب السعودي من تهم أخرى أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته، والعثور على ثلاث بنات في شقته، كما تم تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر وهي يوتيوبر شهيرة أحيلت إلى محكمة الأحداث، ولكن لم يتم تبرئته من تهمة تعاطي المخدرات.

ويبلغ عدد متابعي دايلر في موقع يوتيوب نحو 6.6 ملايين متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ يوتيوبر يقدم محتوى منوعا لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا واتجه بعدها إلى التمثيل.

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