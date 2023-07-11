المسلسل الكويتي "ذهبت مع الماء" يتصدر نتفليكس.. "تاريخ تعنيف المرأة في الخليج"

تصدر مسلسل "ذهبت مع الماء" قائمة الأكثر مشاهدة في دول الخليج، والمرتبة الأولى في الكويت على منصة نتفليكس العالمية بعد فترة قصيرة من عرضه على المنصة.

روان بن حسين نجمة ذهبت مع الماء تحتفل بنجاحه

احتفلت الفاشنيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين بنجاح مسلسل "ذهبت مع الماء" الذي يعد أولى تجاربها التمثليلة بعد إعادة عرض العمل على منصة نتفليكس.

ونشرت بن حسين عبر حسبها الخاص في إنستغرام صورة لها معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته وكتبت معلقة: "آه طعم النجاح شنو حلو ذهبت مع الماء مازال متصدّر الترند على نتفليكس الشرق الأوسط ويحتل اليوم المرتبه الأولى في الكويت شكراً جمهوري الغالي في الكويت، السعوديه، قطر، عمان، البحرين والاردن شكراً عائلتي في شاشا وشكراً للاستاذ محمد دحام الشمري على هذه الفرصه وانكم آمنتوا بموهبتي، اوعدكم اني دائماً اقدّم لكم الافضل".

قصة مسلسل ذهبت مع الماء

يتناول العمل قضايا المراة والعلاقات، ومعاناة المراة مع التعنيف والطلاق وحضانة الأطفال، ضمن 3 فترات زمنية مختلفة، لكل فترة قصتها واحداثها المختلفة.

وتجسد روان بن حسين في العمل شخصية عالية، وكانت قد شاركت فيديو مشهد من المسلسل وكتبت معلقة: "الشخصية عاشت معاي سنة وبالغصب قدرت أطلع منها الظلم والاضطهاد اللي عاشته يفجع!!! كل البنات لازم يشوفونه".

المسلسل مكون من 6 حلقات وتأليف منى الشمري، وإخراج محمد دحام الشمري.

أبطال مسلسل ذهبت مع الماء: