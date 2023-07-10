شاهدوا كيف أصبحت نوران جاد "بديعة" طفلة مسلسل "ريا وسكينة"؟

انتهى مؤخرًا عرض مسلسل ريا وسكينة على قناة دي ام سي دراما المصرية، وهو العمل الذي ما زال يحقق الكثير من النجاح بالرغم من مرور سنوات على عرضه لاول مرة، حيث عرض في عام 2015.

وقدم العمل قصة أشهر مجرمتين في مصر "ريا وسكينة" وجسدت شخصية ريا الفنانة القديرة عبلة كامل، فيما جسدت شخصية سكينة الفنانة سمية الخشاب.

صور حديثة لـ بديعة طفلة مسلسل ريا وسكينة

لفتت الطفلة نوران جاد الأنظار إليها في شخصية الطفلة بديعة في مسلسل ريا وسكينة وهي ابنة ريا التي تشاهد والدتها وخالتها وهما تقومان بقتل السيدات.

وبعد مرور ما يقارب الـ 18 عامًا على انتهاء عرض المسلسل، بدأ الجمهر بالبحث عن صور حديثة للفنانة نوران جاد التي كانت تبلغ 8 سنوات حين عرض العمل وأصبحت اليوم بعمر الـ 26 عامًا.

وتناقل الجمهور صور حديثة للفنانة نوران جاد من حفل زفافها، الذي اقيم عام 2021، بالإضافة إلى صور عديدة من شبابها كشفت عن جمالها.

وشاركت نوران جاد في عدد من الأعمال أبرزها: