المطرب التركي "تاركان" يرفض ظهور طفلته بإعلان مقابل 5 ملايين ليرة

رفض الميجا ستار "تاركان" عرضًا لمشاركة ابنته "ليا" ذات الـ8 أشهر في إعلان مقابل 5 ملايين ليرة.

النجم التركي "تاركان" وزوجته "بينار تيفيتوغلو" رفضا العرض المغري المقدم لابنته "ليا" المولودة في شهر يوليو العام الماضي بالظهور في إعلان تلفزيوني لثوان معدودة مقابل ذلك المبلغ الكبير.

وبحسب موقع "سون دقيقة" (آخر دقيقة)، قدمت شركة ملابس أطفال شهيرة العرض المغري لتاركان مقابل نشر صورة لابنته "ليا" مصحوبة بالعلامة التجارية للشركة لأجل الترويج لتصميماتها.

ويعد تاركان تيفيتوغلو أحد أبرز المطربين في تركيا في مجال موسيقى البوب حيث تباع ألبوماته بالملايين، حيث حقق شهرة واسعة في تركيا وأوروبا وأمريكا أيضاً، خاصة بأغنيته الشهيرة " kiss kiss"، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية.

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