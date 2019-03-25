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المطرب التركي "تاركان" يرفض ظهور طفلته بإعلان مقابل 5 ملايين ليرة

المطرب التركي "تاركان" يرفض ظهور طفلته بإعلان مقابل 5 ملايين ليرة
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