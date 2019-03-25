رانيا يوسف

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها لا تعتبر نفسها مثيرة للجدل فيما يخص اختيارها لملابسها التي تظهر فيها في العديد من المناسبات وعلى مواقع التواصل، وعلقت قائلة من خلال برنامج "كلام نواعم": " العري نسبي من مجتمع إلى آخر ومن عقلية إلى أخرى، وأنا أعرف حدودي جيدا من خلال تركيزي على ارتداء ملابس مناسبة للمكان الذي سأذهب إليه".

وعن ارتباط اسمها مؤخرًا في القضية الأشهر على مستوى الوطن العربي وهي الفيديوهات الإباحية للمخرج والبرلماني خالد يوسف، علقت رانيا قائلة: " انزعجت مؤخرا من ارتباط اسمي بشخص وفيلم لا علاقة لي بهما.. هذا حرام وليس حقيقيا، لقد ظلمت كثيرا لأنهم زجوا باسمي في الفيلم فقط لكسب المزيد من المشاهدات".

من ناحية أخرى، وعلى الصعيد الفني، تشارك رانيا يوسف في الموسم الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "وبينا ميعاد"، وانضمت إليها النجمة غادة عادل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.