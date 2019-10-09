الموت يغيب طلعت زكريا (طباخ الرئيس)

توفي الممثل الكوميدي المصري طلعت زكريا عن عمر ناهز 59 عاما، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم (حليمو أسطورة الشواطئ) والذي تم عرضه فى السينمات في ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان (الموقف) بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.

وأدى زكريا أدوارا عدة في السينما المصرية نالت أصداء واسعة في مصر وعدد من الدول العربية، كان أبرزها دوره في (طباخ الريس) فيلم (الفيل في المنديل).



