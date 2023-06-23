الموت يفجع أروى جودة بأقرب الناس الى قلبها

البوابة-أعلنت النجمة أروى جودة وفاة والدها السيد يحيى جودة. و كتبت أروى عبر خاصية (ستوري) بحسابها على موقع (فيسبوك): (إن لله وإن إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أبي العزيز أ/يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك، واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته)، و تابعت: (نرجوا منكم الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا).

كما ونشرت الفنانة أروى جودة تفاصيل و موعد الجنازة في منشور آخر لها، حيث كتبت قائلة: (صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى أحمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦ مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله).

يشار الى ان أروى جودة أطلت في رمضان 2023 على جمهورها من خلال مشاركتها في مسلسل (رسالة الإمام) بطولة النجم خالد النبوي وبمشاركة كوكبة من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، و إخراج الليث حجو.