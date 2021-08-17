الموت يفجع ولاء الشريف بأقرب الناس اليها

أعلنت الفنانة كارولين عزمي، وفاة (إسلام) شقيق الفنانة ولاء الشريف، والفنانة إيمان الشريف.

وكتبت كارولين عبر خاصية (ستوري) بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: (البقاء لله، توفي أخو صديقاتي وإخوتي ولاء وإيمان الشريف، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم)، حسب موقع اليوم السابع.

واشتهرت ولاء الشريف بدورها في مسلسل (أبو العروسة) الجزء الأول والثاني و الذي قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف مسلسل (النمر) الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

والمسلسل بطولة محمد عادل إمام، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد مهران، علاء مرسي، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.