الميت الحي.. ريان جيلر يكشف تفاصيل وفاته المزيفة

أثار مشهور السوشيال ميديا ريان جيلر موجة من الجدل والفضول حول حقيقة وفاته بعدما انتشار منشور نعي عبر حسابه الخاص.

وبعد موجة الجدل التي أحدثها وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاته، خرج ريان جيلر عن صمته للكشف عن الحقيقة وأعرب عن غضبه واستيائه من تداول شائعة وفاته التي أثَّرت على عائلته ومحبيه وعليه أيضًا.

وأوضح أنه كان في المشفى على إثر تهيج قولونه العصبي بتاريخ 13 فبراير، في ذلك الوقت تفاجأ حينما علم بخبر وفاة صديق عزيز له؛ الأمر الذي دفعه لنشر نعي عبر حسابه الخاص، ثم أغلق هاتفه الشخصي بسبب تداول اسمه وتصدر خبر وفاته مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أنه لم ينفِ الشائعات بسبب التعب والإرهاق الذي صاحبه على إثر أخذه الكثير من المسكنات مثل الترامادور والمورفين، وقرر تأجيل الرد لحين تحسن صحته واستعادة توازنه وهدوئه.

وكان شهاب ملح قد كشف سابقًا أن ريان يكذب ويتظاهر بالموت، حيث كتب عبر حسابه الخاص: "خلص لا حد يدخل علي يقول لي ريان مات ليش ما ترحمت عليه، ما أبي ريان عايش ومسوي روحه ميت بس أفلام".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات جيلر وتبريراته، وكتب أحدهم: "لكل كذبه لها انتكاسه سلبيه بحياته .. ذحين حتى لو توفى صدق محد بيصدقه ومحد بيتعنى يمشي بجنازته او بيعبّره حتى بدعوه".

وعلَّق: "رد الماي في زورك انا كنت نوعا ما احترمك واقول صغير وطايش وبكره يعقل وكذا مره كتبت لك انك تستغل فصاحه لسانك والقائك ف عمل يفيدك لكن للاسف طلعت سااااايكو ترندات واثاره جدل ومخترع قصص وهميه ريان نصيحه تتعالج وضعك مو طبيعي".

وأضاف آخر: "ممكن اسم صديقة الي مات واسم عيلته وصور الدفن او مقطع فديو للصديقة في مراسيم الدفن... كأنه واقف عند مديرة المدرسة يوم تسأله ليش، لك شهر غايب".

