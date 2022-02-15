عاجل : أنباء عن وفاة ريان جيلر

تناقلت صفحات معنية بأخبار المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا تطبيق "إنستغرام"، نبأ وفاة المشهور السعودي ريان أنور عباس الحباس المعروف بـ "ريان جيلر".

وكشفت هذه الصفحات بأن ريان توفي يوم أمس الاثنين، وتحديدًا في يوم الحب 14 فبراير 2022، إثر إصابته بسكتة قلبية حادة.

ونقلت هذه الصفحات عن مصادر مقربة من ريان بأن الراحل أصيب بنوبة قلبية حادة أثناء نومه في منزل ذويه.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج العربي الراحل ريان سائيلن الله أن يرحمه ويغفرله، فيما شكك البعض في حقيقة وفاته وتسائلوا فيما إذا كانت حقيقة أم مجرد إشاعة أطلقها هو عن نفسه بهدف إثارة الجدل.

ونشرت الصفحة الشخصية الخاصة بنجم السوشال ميديا السعودي ريان جيلر صورة نعوة دون اي توضيح، وهو ما اثار ضجة كبيرة وحالة من التشيك خاصة إن ريان من الشخصيات التي تثير جدلًا واسعًا بشكل مستمر

ريان جيلر واثارة الجدل

يعرف نجم السوشال ميديا السعوديه بحبه لاثارة الجدل حيث كشف في وقت سابق انه مضطهد من عائلته وان والده شخص سيء ويعنفه، وفي أحد الفيديوهات كشف ريان عن تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى بسبب اراء الجمهور والتنمر عليه، و