النجمة التركية أشيليا توبال أوغلو تخطف حبيب أقرب صديقاتها

خطفت النجمة التركية أشيليا توبال أوغلو حبيب صديقتها المقربة سيريناى أكتاش، حيث شوهدت معه في منطقة نيشان تاش لأول مرة، ما أثار غضب معجبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب جريدة “أخبار” التركية، كانت النجمة أشيليا وصديقتها سيريناي أكتاش تربطهما علاقة صداقة قوية، وبدأت الخلافات تدب بينهما بسبب كنان أجار، الذي انفصل عن سيريناي وبدأ بمغازلة صديقتها النجمة أشيليا.

تم اكتشاف علاقتهما السرية عندما رصدتهما عدسات الكاميرا في منطقة نيشان تاش، ما أثار ذعر الثنائي بعدما كشف أمرهما. لم تستطع النجمة وحبيب صديقتها السابقة التخلص من كاميرات الباباراتزي واضطرا لممغادرة منطقة نيشان تاش على الفور.

النجمة أشيليا توبال من مواليد إزمير العام 1986، واشتهرت بأدوارها في العديد من الأفلام والمسلسلات أهمها: بين الأصدقاء، والشارع الخلفي، وعرائس هاربات ، وليلة اسطنبول ووترز ، وعشية سقوط البرق وقد حصلت النجمة على العديد من الجوائز.