النجمة المثيرة للجدل بيلا ثورن تُعلن خطوبتها.. إليك التفاصيل

أعلنت النجمة المثيرة للجدل "بيلا ثورن" عن خطوبتها وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث شاركت جمهورها تفاصيل عرض الزواج والخاتم.

بيلا ثورن تُعلن خطوبتها بشكل رسمي



شاركت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً خبر خطوبتها من رجل الاعمال الأمريكي "مارك إيمز" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".



وكشفت بيلا عن الطريقة التي تقدّم بها مارك للزواج منها حيث أكّدت بأنه تقدّم لها وهي في منزلها في مدينة كاليفورنيا يوم السبت الماضي والموافق 13 مايو.



وتحدّثت بيلا حول خطيبها الجديد وكيفية لقائها به فقالت: "التقيت بـ مارك في شهر آب من عام 2022 وذلك خلال حضورنا حفل عيد ميلاد صديقتنا المشتركة وعارضة الأزياء كارا ديفيلن وكان حباً من النظرة الأولى مع شروق الشمس".

خاتم خطوبة بيلا ثورن ومخططاتها لحفل الزفاف



وصرّحت بيلا بأنه لديها مخططات لما تريد القيام به في يوم زواجها حيث انه من المرّجح أن يتم حفل الزفاف داخل أحد القصور الفخمة في المملكة المتحدة كما أنها تريد ارتداء أربعة فساتين مختلفة خلال يوم زفافها.



وكشفت العديد من المصادر المقربة من النجمة تفاصيل خاتم زواج النجمة العالمية حيث أشارت هذه المواقع بانه مكوّن من الألماس ومزيّن بقطع زمرد من عيار 10 قيراط يحيط بحجر من الوسط، واصفه إياه بالخاتم الفخم جدًا.