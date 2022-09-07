بيلا ثورن تثير الجدل برقصها الحميمي مع مدير أعمالها.. فيديو

عادت النجمة العالمية "بيلا ثورن" لإثارة الجدل مرة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشرها الصور والفيديوهات الاباحية والمثيرة.

بيلا ثورن ترقص بشكل حميمي مع مدير أعمالها

نشرت النجمة المثيرة للجدل مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيه رفقة مدير أعمالها.

وظهرت بيلا في مقطع الفيديو وهي ترقص بشكل حميمي مع إيحاءات جنسية إلى جانب مدير أعمالها مما عرضهما للكثير من الانتقادات والهجوم من قبل المتابعين، الذين أصرّوا بانه لا يمكنها نشر مثل هذه النوعية من الفيديوهات.

وكانت بيلا قد ارتدت في الفيديو حمّالة صدر نسّقتها مع بنطال فضفاض وارتدت فوقها جاكيت باللون الأسود حيث كانت تسمتع بأجوائها على شاطىء البحر.

النجمة العالمية بإطلالة مثيرة خلال اجازتها

وخلال وقت سابق نشرت النجمة العالمية صورة لها وهي ترتدي بكيني باللون الوردي وحمّالة صدر باللون الأصفر بينما وضعت بعض الاكسسوارات على خصرها والتقطت الصورة من الخلف.

وعلّقت بيلا ثورن على الصورة بقولها: "هل تشعر بالشيخوخة بعد؟".

بيلا ثورن في علاقة حب جديدة

أثارت صورة نشرتها مؤخراً النجمة العالمية شكوك حول وجود علاقة لها مع رجل غريب، حيث ظهر في الصورة الرجل وهو يضع الوشوم على جسده بينما قامت بتغطية وجهه وكان ينام على السرير.

وتساءل الجمهور حول ما اذا كان هذا الرجل هو حبيب بيلا ثورن الجديد ام هو مجرّد علاقة عابرة لها.