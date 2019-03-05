النجم التركي بورا جولصوي يشتري يختًا فاخرًا بهذا السعر!

النجم التركي بورا جولصوي يشتري يخت فاخر بهذا السعر!

كشفت الصحف التركية ان النجم بورا جولصوي قام مؤخرًا بشراء يخت فاخر وصلت قيمته إلى 300 ألف ليرة تركية أي ما يقارب الـ 198 ألف دولار أمريكي، وأضافت الصحف ان جولصوي ينوي قضاء إجازة الصيف مع عائلته في اليخت الموجود ببحر ايجة.

ويستعد الفنان التركي بورا جولصوي نجم مسلسل "عودة مهند" والذي جسد شخصية "مؤيد" في العمل لاستقبال طفله الأول من زوجته نيلوفر جوربوز، والذي كشف في وقت سابق عن جنسه "ذكر" دون الكشف عن الاسم الذي اختاره له.

والجدير بالذكر ان النجم التركي بورا جولصوي كان قد احتفل بزفافه على نيولوفر جوربوز والتي كانت حاملًا في شهرها الثاني في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد قصة حب استمرت لـ 5 سنوات.

وعلى الصعيد الفني يُعرض حاليًا للنجم التركي مسلسل "ابنتي" والذي تشاركه بطولته الطفلة بيرين جوكيلديز والفنانة ليلي توغوتلو ويحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.

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