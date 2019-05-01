النجم خالد أرجنش بطل حريم السلطان وزوجته بيرجوزار يثيران إعجاب محبيهما بأعمالهما الخيرية

أثار الثنائي الشهير خالد أرجنش وزوجته بيرجوزار إعجاب وتقدير محبيهما، ففي كل عام في شهر رمضان يقومان بأعمال خيرية دون الإعلان عنها.

بحسب موقع gerçekgündem قرر الثنائى الشهير هذا العام تقديم مجموعة من المساعدات المختلفة للعائلات التي سوف يتم تحديدها من قبل المختار.

بالإضافة الى تلك المساعدات تقوم النجمة المحبوبة بيرجوزار كوريل بتقديم الطعام لجميع المحتاجين طوال شهر كامل في مقهى يقع في منطقة جيهانجير.

يذكر أن خالد أرجنش ممثل تركي، ولد في إسطنبول، أنهى دراسته الجامعية في تخصص العلوم البحرية عام 1989 وفي نفس العام دخل المجال الفني من خلال تخصص الأوبرا والبالية وقدم أعمالا لاقت نجاحًا كبيرًا ثم قام بعمل العديد من الأفلام والمسلسلات.

وهو متزوج من الفنانة التركية بيرجوزار كوريل التي تعرف عليها في تصوير مسلسل "ويبقى الحب".

وقد عرض له في تركيا المسلسل الذي لاقى العديد من النقد والنجاح "القرن العظيم" الذي قام فيه بدور السلطان سليمان القانوني.

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