بالرسائل الجنسية ومراقبتها.. مجهول يحول حياة المطربة التركية هاديسا إلى جحيم

تقدمت المطربة التركية هاديسا ببلاغ للشرطة بحق شخص مجهول حول حياتها إلى جحيم بإرسال رسائل جنسية لها، فضلاً عن مراقبتها في كل مكان.

وقالت هاديسا:" هناك شخص يبعث لي برسائل على الايميل تحتوى على محتوى جنسى ويتابعنى، ويعلم الأماكن التى أذهب إليها والملابس التى ارتديها". وأضافت: "هذا المنحرف يرسل الرسائل إلى بيتى أيضاً".

وبحسب صحيفة günaydın التركية، بعدما ضاقت بالنجمة هاديسا السبل تقدمت ببلاغ لمكتب المدعى العام قالت فيه إنها تعرضت إلى الإهانة والتهديد من قبل ذلك الشخص المجهول الذي يداوم على إرسال رسائل ذات محتوى جنسي لها ويضايقها منذ فبراير الماضي.

وبحسب الصحيفة، عندما تجاهلت هاديسا الايميلات قام المتحرش المجهول بإرسال رسائل إلى بيتها.

وقالت النجمة فى عريضة البلاغ: "هو يتابعني ويعرف كل تفاصيل حياتي، ويرسل رسائله بخط يده مع كروت توضح أنه يعمل لدى شركة مشهورة".

في إحدى الرسائل التي استلمتها النجمة قال لها : "لقد ذهبت إلى باريس مع من؟ لماذا الخيانة؟ ولماذا ترتدين الآن قميصاً وتنورة سوداء؟!".