النجوم يبكون الحارس الشخصي للملك سلمان (بالصور)

صدم خبر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، الكثير من المشاهير في الوسط الفني، وحرص العديد من نجوم الخليج على نعيه بكلمات مؤثرة.

وفيما يلي يستعرض "البوابة" عددًا من المنشورات الواردة على وسم "عبدالعزيز الفغم" الذي برز في المملكة العربية السعودية:



الفنانة الإماراتية أحلام نعت الراحل بهذه الكلمات: "أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأحر التعازي بوفاة عبدالعزيز الفغم وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار ل ملوكه ووطنه ‏رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين.. ‏إنّا لله و إنّا إليه راجعون وفاة عبدالعزيز الفغم ‏الحارس الأمين،الرجُل الشهم، والإبن البار، في ذمة الله‏.. العظماء لا يموتون إلا غدرًا".

كما نعت المغنية اللبنانية ديانا حداد التي تحمل الجنسية الإماراتية الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز عبر حسابه على إنستغرام قائلة: "رحل غدراً حارس و ظِل الملوك.. رحل من كان رمزاً للقوة و الوفاء.. عشت إبنا باراً لقيادتك ومت شهماً.. رحمة الله عليك عبدالعزيز الفغم ‏عزائي لأهل الفقيد ولكل أهل المملكة".

كما وجه الممثل الكوميدي الكويتي طارق العلي، كلمات مؤثرة في نعي الحارس الشخصي للملك سلمان، قائلا: "اللواء عبدالعزيز الفغم رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وألهم أهلك وذويك ووطنك وكل محب لك الصبر والسلوان رمز من رموز الوفاء والإخلاص.. عظم الله أجركم يا أهل المملكة العربية السعودية بوفاة اللواء عبدالعزيز الفغم تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

كما نشرت الممثلة والإعلامية السعودية مروة محمد صورة للحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابها بموقع إنستغرام وكتبت عليها: "رحمك الله وجعل مثواك الجنة #عبدالعزيز_الفغم".

ونعت الممثلة والمذيعة الإماراتية من أصل أردني رؤى الصبان، الفقيد بنشر صورة له عبر إنستغرام، وعلقت عليها: " خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد عبدالعزيز الفغم وللقيادة السعودية ‏والى كافة الشعب السعودي في وفاة احد رجالها المخلصين الأوفياء ‏رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته".

ونشرت الإعلامية السعودية، روزانا اليامي، صورة للحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يؤدى الوظيفة ذاتها مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وكتبت عليها: "رحمة الله عليه الى جنات النعيم.. حرست من نحب فأحببناك اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا".

المغنية الإماراتية من أصل مصري أريام، نعت عبد العزيز الفغم، بمنشور عبر "إنستغرام" قائلة: "الحارس الامين في ذمة الله، أحر التعازي للشعب السعودي الحبيب في وفاة سعادة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليل السبت، في مدينة جدة.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسا شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاة الأخير أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن الفغم كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.



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