نسرين طافش بإطلالات لافتة.. بعضها منسوخ وأخرى عرضتها للإحراج أمام الكاميرا (صور)

تميزت الفنانة السورية نسرين طافش، بمشاركتها القوية في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، فمنذ اليوم الأول للمهرجان استطاعت أن تخطف الأنظار إليها عند كل ظهور لها على السجادة الحمراء.

واعتمدت نسرين طافش، على العديد من الموديلات المختلفة والألوان العصرية فظهرت مرة بالأبيض والأسود وأخرى بالفوشيا والأخضر وارتدت مرة القصير وأخرى الطويل حتى أنها كانت الأكثر قبولاً بين الجماهير والنقاد بحسب خبراء الموضة.

وفي إحدى الإطلالات وقعت الفنانة السورية نسرين طافش، في فخّ التكرار حيث ارتدت فستانًا سبقها لارتدائه 3 فناناتٍ أخريات هنَّ أحلام ونجوى كرم ووعد.

ففي عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، ارتدت نسرين طافش فستانًا باللونين الذهبي والأحمر وكان مرضعًا بـ"ستراس"، ونسقته مع جزدان صغير ليناسب إطلالتها، وهو من تصميم عائشة رمضان.

وظهر بهذا الفستان كلًا من الفنانة اللبنانية نجوى كرم في 23 من يوليو الماضي لإحياء حفلها الغنائي في مدينة أبها بالمملكة العربيّة السّعوديّة، وكان من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، وكان فستانًا طويلاً بكمّين طويلين، من توقيع المصمّم رامي القاضي، وتميّز بالقماش المزيّن بحبّات الترتر الفضيّ، فيما اتّسم الجزء السّفليّ من الفستان باللّون الفوشيا.

وسبق أيضًا وأن ارتدت نفس التصميم مع الاختلاف في الأكمام الفنانة الإماراتية أحلام، عند إحيائها حفلًا عام 2013 في برنامج المواهب "آراب أيدول"، حيث ظهرت مزينةً رأسها بتاج ماسي، ومجوهرات من دار معوض وكان الفستان بتوقيع المصمم طوني يعقوب.



وكان الفستان الثاني المنسوخ للفنانة نسرين طافش في عرض الفيلم المغربي "آدم" وهو من تصميم زينة زكي، وسبق وأن ارتدته المطربة السعودية وعد منذ عدة أشهر في إحدى إطلالاتها.



ووقتها ظهرت نسرين طافش بفستانٍ أسود مكشوف الكتفين ومنسق بالشيفون من ناحية الصدر مع إكسسوارٍ فضي، ونسقتها بارتداء حقيبة من اللون نفسه وظهرت بشعر منسدل تناسب مع الإطلالة.

ورغم هذا لاقت نسرين طافش ردودًا إيجابية من متابعيها عبر إنستغرام وجاءت التعليقات بين "سندريلا" و"الفستان من أحلى ما لبست" و"الأسود يليق بك".

وجاءت إحدى إطلالات الفنانة السورية بفستان أبيض قصير مكشوف عند الأكتاف في اليوم الرابع للمهرجان واعتمدت في الإطلالة على المكياج الهادئ وتسريحة الشعر البسيطة لإبراز الإطلالة.

وخطفت نسرين طافش الأنظار إليها في إحدى الفعاليات أيضًا عندما ارتدت فستان باللون الفوشيا بدون حمالات أظهر جمالها وأنوثتها، ونالت الصور العديد من التعليقات الإيجابية من قبل حضور المهرجان وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وفي إحدى الإطلالات تعرضت نسرين طافش، لموقف محرج في أحد أيام المهرجان حيث ظهرت بفستان قصير تطاير أمام المصورين وكاد يكشف جسدها بالكامل بسبب الهواء.

وجاءت لحظة الختام مع نسرين طافش بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان جذاب كشف ظهرها وذراعيها، ولاقى قبولًا بين الجمهور عند نشره على صفحتها فوصفت بأنها جميلة وأنيقة ومتميزة.

يُذكر أن نسرين طافش أصبحت من الوجوه المعروفة في السينما المصرية، خاصة بعد مشاركتها في فيلم "نادي الرجال السري" مع النجم كريم عبد العزيز والفنانة غادة عادل.

للمزيد من قسم اخترنا لكم: