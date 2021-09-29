النقابة تنفي وفاة ميادة الحناوي و أخبار حول إصابتها بالزهايمر...فمالحقيقة؟

نفت تماضر غانم مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين ما أشيع حول وفاة المطربة ​السورية ميادة الحناوي ، مؤكدة أنهما بخير وبصحة جيدة بعد التواصل معها بشكل مباشر عبر الهاتف.

أكدت تماضر غانم في تصريحات صحفية أن أي خبر لم يصدر عن النقابة حصراً فهو عار عن الصحة تماماً.

أضافت تماضر غانم :( شائعات الوفاة تلاحق العديد من الفنانين السوريين في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الممثل السوري أيمن زيدان والممثل السوري محمد الشماط ،ويجب التأكد من صحة الخبر قبل نشره).

بدورها كشفت النجمة الكبيرة ميادة الحناوي، تفاصيل حالتها الصحية بعد الشائعات التي تعرضت لها مؤخرا، قائلة: (الحمد لله انا عايشة و معنديش زهايمر وكل ما نُشر عن ذلك ليس له أى أساس من الصحة، وحاليا بخير).

وطالبت النجمة الكبيرة، مروجى الشائعات بأن يخافوا الله فيما ينشرونه، خاصة أن هذا يضايقها وتشعر بفوبيا منه، قائلة: (الحمد لله ربنا أعطاني الصحة والستر، وأتمنى من الناس حبهم لبعض).

واختتمت حديثها بأن الفترة المقبلة تشهد عدة نشاطات لها، حيث تحيي عدة حفلات في أبوظبي وغيرها.