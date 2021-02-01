الوضع الصحي لـ زين كرزون بعد اصابتها بفيروس كورونا يثير هلع الجمهور.. غير قادرة على الكلام!

أعلنت الفاشنيستا الأردنية زين كرزون خبر اصابتها بفيروس كورونا المستجد بفيديو شاركته عبر حسابه الرسمي في سناب شات.

وأطلت زين بالفيديو وهي غير قادرة على التنفس بسهولة وعلقت بـ "الله لا يدوق الكورونا لحد، وجع راس مش طبيعي وجسمي بوجعني ومفاصلي"!

وأضافت زين أنها اتخذت جميع الإجراءات من أجل الوقاية إلا أنه لا تعلم كيف أصابها الفيروس.

المفاجئ كان إصابة شقيقتها التوأم هيا المتواجدة في دبي أيضاً بالفيروس وتحدثت عن معاناتها وصعوبة التنفس وعدم القدرة على الكلام، واضافت هيا أنا شقيقها وزوجته أيضاً قد أُصيبا بالفيروس.

وشارك الجمهور بدوره فيديوهات الشقيقتان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمنى الشفاء لهما وأبدوا قلقهم على وضع زين الصحي خاصةً أن لها تاريخ مرضي في صعوبة التنفس.

أما فيما يتعلق بالشقيقة الأكبر لعائلة كرزون ديانا فهي لا تزال متواجدة في قطر من أجل إحياء سلسلة حفلات هناك، وكانت قد غادرت المملكة الأردنية الهاشمية بعد زواجها من الإعلامي معاذ العمري بشهر تقريباً أي أنها في دولة قطر منذ حوالي الـ 5 أشهر، وقد تصدرت ديانا حديث الجمهور بعد أخبار متداولة عن حملها بسبب الوزن الزائد الذي كان واضحاً على بطنها من خلال الصُور التي تشاركها، وعلى الرغم من انتشار أخبار الحمل إلا أن ديانا فضلت الصمت ولم تصرح بأي شيء بعد.

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