انهيار نادين الراسي على الهواء بسبب أولادها.. والجمهور "المذيع وقح"!

حلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي ضيفة عبر البرنامج الحواري المواجهة من تقديم الإعلامي اللبناني رودولف هلال.

وأظهرت أحد الفيديوهات التي تم تداولها من الحلقة انهيار الممثلة اللبنانية على الهواء مباشرة بعد أن سألها الإعلامي عن طفليها التوأم "كارل، مارسيل" اللذان يقيمان مع والدهما بعد ان حُرمت من رؤيتهما منذ حوالي السنتين بقرار نهائي من محكمة الأسرة اللبنانية.

ووجه رودولف سؤال لـ نادين وصفه الجمهور بـ الوقح "أولادك التوأم ودعتيهم قبل سنتين وهم واصلين أعلى درجة من البكاء بس اليوم ما بدهم يشوفوكي..ليه؟...تعودوا ما عندهم اُم"!

وتسبب السؤال في انهيار نادين وهجوم الجمهور على الإعلامي لعدم احترامه الخصوصية خاصةً أن الممثلة عاشت حرب طاحنة مع طليقها أوصلتها إلى الانتحار وفقدان توازنها لفترة جيدة.

يذكر أن نادين كانت قد عاشت تجربتين زواج، الثانية كانت من الممثل اللبناني "جيسكار أبي نادر" والتي انتهت بصراع في المحاكم على قصة حضانة الأطفال "مارسيل وكارل"، أما زواجها الأول الذي أثمر عنه إبنها "مارك" انتهى من دون مشاكل وبطريقة ودية.

وتعيش نادين حالياً قصة حب مع شاب يصغرها بالعمر يدعى "مجد"، وكان من المفترض أن يتم الزواج خلال سنة 2020 إلى أن جائحة كورونا حالت دون ذلك، وبحسب المتداول من المفترض أن يتم الزفاف خلال السنة الحالية 2021.

وأثارت علاقة نادين ومجد سخرية الجمهور بسبب فارق العمر بينهما وانتشار صُور اعتبرها البعض جريئة للممثلة بأحضان خطيبها، إلا أنها لم تعلق على الموضوع ولم تعطه أكبر من حجمه بحكم أنها أخذت القرار باعتزال الميديا والتمثيل لفترة.

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