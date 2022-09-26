اليوتيوبر السعودي "فصفص" يصدم جمهوره.. عاد بعد غياب معلنًا مثليته وإلحاده

صُدم عشاق تطبيق تيك توك في الوطن العربي بعودة الطفل "فصفص" بشكل صادم ومختلف وهو يوتيوبر سعودي يدعى فيصل ويشتهر باسم فصفص، كان يملك قناة على يوتيوب ويعتبر من أبرز مشاهير هذا التطبيق.

فصفص يعود بعد غياب بشكل مختلف وصادم لجمهوره

وفي التفاصيل القصة الصادمة، عرف فصفص قبل سنوات كطفل بارع يملك شخصية جذابه ويشارك فيديوهات طريفة ومسلية عبر قناته الخاصة في يوتيوب.

اختفى الطفل فصفص عن السوشال ميديا بشكل مفاجئ، وقام بإغلاق قناته عبر اليوتيوب التي كان يتابعها الملايين، كما اغلق حساباته على السوشال ميديا.

شكل اختفاء الطفل الذي يملك جمهور واسع في السعودية والوطن العربي صدمة لجمهوره الذي تساءل عن سبب هذا التحول الكبير في شخصيته.

وبعد غياب ما يقارب العامين، ظهر اليوتيوبر الشهير عبر تطبيق تيك توك بلوك صادم وغير متوقع، حيث بدأ يظهر بشعر ملون وإكسسوارات بالإضافة لوضعه مساحيق التجميل.

كما ظهر في أكثر من فيديو وهو يرتدي ملابس نسائية كاشفًا انه تحول، واعلن من خلال فيديوهاته الجديدة عن مثليته وإلحاده بطريقة صادمة.

أثار فصفص حالة من الجدل بين الجمهور، وكشف البعض انه يتواجد حاليًا في ألمانيا، فيما يؤكد هو أنه يتواجد في بريطانيا، وقال في أكثر من فيديو أنه معرض للقتل في حال عودته إلى السعودية.

كما كشفت اليوتيوبر الشهير عن مثليته بكل جرأة ودون أي مبالاة لردود الفعل، وفي أكثر من رد على أسئلة الجمهور كشف عن الحاده بطريقة صادمة.ش

وعبر العديد من رواد تطبيق تيك توك عن صدمتهم الكبيرة بهذا التغيير الذي طرأ عليه، وقال البعض إن هناك من يوجهه وانه كان يعاني وهو داخل السعودية.

فيما طالب عدد كبير من رواد السوشال ميديا بقيام السلطات الرسمية باتخاذ اجراءات رسمية ضده، ومنعه من دخول السعودية ومحاكمته على ظهوره بهذه الطريقة وتجرأه على الذات الالهية في اكثر من فيديو.

واللافت كان إصرار عدد من متابعين فصفص على سؤاله فيما إذا كان ابن نجم السوشال ميديا المثير للجدل الإماراتي بدر خلف نظرًا للتشابه بينهما، وهو امر عاري عن الصحة.