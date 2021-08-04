انطوانيت نجيب تهاجم اسماعيل تمر بعد وصفها بـ"المخرفنة".. وتطلب تدخل قصي خولي

أثارت الممثلة السورية انطوانيت نجيب موجة من الجدل بعدما وصفت اللاجئين السوريين بالخونة في تصريح قديم لها في برنامج "بلا تشفير" مع الإعلامي تمام بليق.

وقرر الرابر السوري اسماعيل تمر الخروج عن صمته ومهاجمة انطوانيت نجيب على إثر تعليقاتها وتصريحاتها المستفزة، ونشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشور ذي لهجة حادة وغاصبة، جاء فيه: "اقل ما يقال بحقك بعد هذا الكلام أنك (مخرفنة) واذا عم تحكي عن الخونة أنا بعتبرك بعد هالتصريح عملتي أكبر خيانة بحق كل إنسان سوري معتر خارج سوريا فالخيانة بلشت من عندك اعتقد انو صار الوقت انو تقعدي بالبيت وما عاد تطلعي على الشاشة نهائيا لانك سودتي وجهنا".

انطوانيت نجيب ترد على اسماعيل تمر

وبدورها خرجت انطوانيت نجيب عن صمتها وردت على هجوم اسماعيل تمر في مداخلة هاتفية عبر إذاعة "شام إف إم" السورية ، وقالت بغضب: "أنا بس بدي أقله يا ريتك اضب السانك لأنك مو قد هذا الحمل يلي حامله، عيب بعد هاد العمر ينحكى عني هذا الكلام".

وتابعت: "يلي بحبوني كلن متفاجئين من هذا الكلام، أهلي رح يطؤ عقلهم، أنه انطوانيت ينحكى عليها هيك، أنا بعد هاد العمر ينحكى عني كرنيبة".

وأشارت نجيب أنها ستجري اتصالًا بالنجم السوري قصي خولي باعتباره صديق مقرب لاسماعيل كي يواجه صديقه ويعلم ما يريده. وأوضحت أنها لم تعني بكلامها أنها ضد الاجئين، بل ودَّت لو بقوا في بلادهم دون الحاجة لسلب رزق غيرهم، مُشيرةً أنه لو عمل على عكس القصة ولجأ اللبنانين لسوريا وحصلوا على وظائفهم فإن السوريين سيغضبون.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم انطوانيت نجيب ويدافع عن اسماعيل

سارع رواد مواقع التواصل للتعليق على رد انطوانيت وهجومها على اسماعيل، وأبدوا دعمهم وتأييدهم للفنان مع بعض التحفظات، فعلَّق أحدهم: "على انطوانيت نجيب تحتفظ في رأيها لنفسها لأنو الشعب السوري فيه يالي مكفيه وزيادة لحتى تيجي حضرتها وتكحلها أما رد اسماعيل فغير لبق وجارح ممكن يكون بطريقة الطف من هيك احتراما لكل شي".

وعلَّقت إحداهن: "ليش هية ماضبت لسانها وقت حكت على سوريين بالبنان وبشكل عام كل لاجئيين السوريين".

وكتب أحدهم: "حقيقه انه حتى لو الانسان كبير بالسن واله موقعه .. المفروض يكون حكيه محترم لحتى يُحترم لو هالحكي طلع من ايا حدا اقل علما و أقل خبرة كانت قامت القيامه غريب جدا هيك كلام وهيك مقابله بهيك وقت … عداك العيب اسماعيل".

تصريحات انطوانيت نجيب المثيرة للجدل

بالعودة لتصريحات الممثلة السورية فقد جاء فيها "أنا الشعب اللبناني له الحق بالغضب على اللاجئ السوري لأنهم يسرقون منهم فرص العمل والحياة ببلد محدود مثل لبنان"...أما التصريح الذي أثار غضب الجمهور كان "أن كل من ترك سوريا هو خائن وكان من الأولى أن يبقوا في سوريا كما فعلت هي وعائلتها".