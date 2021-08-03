إسماعيل تمر يشتم انطوانيت نجيب "مخرفة انضبي ببيتك"!

هاجم الراب السوري إسماعيل تمر الممثلة السورية انطوانيت نجيب بسبب تصريحات متداولة لها منذ سنتين تقريباً.

إسماعيل تمر أرفق تعليق على الفيديو المتداول جاء فيه "اقل ما يقال بحقك بعد هذا الكلام أنك (مخرفنة) واذا عم تحكي عن الخونة أنا بعتبرك بعد هالتصريح عملتي أكبر خيانة بحق كل إنسان سوري معتر خارج سوريا فالخيانة بلشت من عندك اعتقد انو صار الوقت انو تقعدي بالبيت وما عاد تطلعي على الشاشة نهائيا لانك سودتي وجهنا".

الجمهور بدوره كان ما بين من وقف بصف إسماعيل وما بين من وقف إلى صف انطوانيت بتعليقات منها "لا انها كبيره اكيد كلامها مش من فراغ الظروف والمواقف والناس الي مرو في حياتها هم الذين جعلوها تحكم على الكل معذوره"....وتابع آخر "بتستاهل اكتر من هيك يعني مارح يحبوكي اللبنانية ولله مارح يحبوكي خليكي ساكتة احسن وكنتي خلي الشعب السوري بحبك هلق اسهمك كلها نزلت يعني في حدا بيطلع من بلدو لو في خير ببلدو قبل الاحداث كان كل الخير ببلدنا بس هلا الوضع اختلف لا وبتحكي بنبرة عالية ع اساس انو اسمعو يالبنانية انا معكم شو بدي احكي لحتى احكي".... وجاء في تعليق آخر "لا يا عزيزي لا يجوز أن تتنمر عليها اكيد ما قالته بسبب أشخاص مرو بها ولال للتهاجم السورين فلا تحكم عليها يمكن اغلبهم كانو سيئين".

بالعودة لتصريحات الممثلة السورية فقد جاء فيها "أنا الشعب اللبناني له الحق بالغضب على اللاجئ السوري لأنهم يسرقون منهم فرص العمل والحياة ببلد محدود مثل لبنان"...أما التصريح الذي أثار غضب الجمهور كان "أن كل من ترك سوريا هو خائن وكان من الأولى أن يبقوا في سوريا كما فعلت هي وعائلتها".



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