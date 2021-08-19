انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز...شائعة أم حقيقة؟!

نفى الفنان أحمد العوضى الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وأنها ما زالت زوجته ولم يحدث أي انفصال بينهما.

وقال العوضي، ردا على كاتب منشور انفصاله عن ياسمين وتم تداوله بكثافة على منصات السوشيال ميديا: (والنبي بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد)، مضيفا: (اللي قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتس، ومفيش ربع كلمة صح من اللي انت قولته واللي انت بتقوله مش صح، متحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش.. أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة)، حسب موقع اليوم السابع.

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو/تموز الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

بدوره توعد أحمد العوضى توعد من خلاله منشور له على (فيسبوك) المتسبب فى تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ودخولها فى مضاعفات أدت الى مكوثها لعدة أيام داخل الرعاية المركزة فى أحد المستشفيات، و قال: (ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث).