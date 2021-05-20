انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثير الجدل.. "تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة"!

انتشرت شائعات حول انفصال الفنان المصري أحمد العوضي وزوجته الفنانة المصري ياسمين عبد العزيز، بعد آخر منشور شاركه عبر حسابه الخاص.

نشر أحمد العوضي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشور جاء فيه: "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك"؛ وبذلك أثار الجدل بين متابعيه إذا ما انفصل في الحقيقة أم أنه يشير إلى شخص آخر من الوسط الفني.

وانقسم رواد موافع التواصل الاجتماعي بين من يعتقد أنه يتكلم عن زوجته وآخرون يرون أنه يتحدث عن شخص آخر، فكتب أحدهم: "والله لو انفصلوا بازعل واطقهم بالجزمة وارجعهم غصب🤬كل ما حبيت كوبل تهاوشوا مع بعض".

وكتب آخر: " د انا لسه حبّاك انت ومراتك ياسمين، متستهدي بالله يوحشش الكون، عالله حكايتكم".

وعلَّق آخر: "هو بيشوف نفسه عليها عندها عيال ومطلقه ودام قال مش مقدرينك معناها يبيها تسوي له تمثال ماعندها سالفه تصادق هذا جميله كوميديه ناجحه هذا اول مره اشوفه".

وكتب أحدهم مكذب الأخبار: " دي صفحته الرسميه وبعدين كلام عادي ومش هو إلا ماسك الصفحه اصلا العوضي ليه صفحه تانيه خاصه بيه".

يذكر أن أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو عام 2020 ، من خلال تغيير حالتهما عبر حساباتهما الشخصية على "فيس بوك"، حيث فاجآ متابعينهم بتغيير حالتهما لـ"متزوج" و"متزوجة" في نفس الوقت.