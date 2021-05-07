ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي يصابان بـكورونا و هذا هو وضعهما الصحي

أصيب الزوجان النجمان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا ، أثناء تصوير مسلسلها (اللي ما لوش كبير) الذي يعرض حالياً ضمن دراما رمضان 2021.

و قال الفنان أحمد العوضي أنهما اكتشفا الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام، وبدءا على الفور بإجراءات العزل المنزلي، حسب موقع صحيفة (اليوم السابع).

وأكد العوضي أن حالتهما الصحية جيدة، نافياً في الوقت ذاته تأثير إصابتهما بكورونا على تصوير المسلسل، وذلك لأنهما انتهيا من العمل بالفعل قبل الإصابة بفيروس كورونا.

هذا ينتهي النجمان ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما (اللي مالوش كبير) اليوم الجمعة بالتزامن مع عرضه على قناة cbc، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت 3 أشهر، حيث يتم تصوير مشاهد من الحلقة الأخيرة ومنها مشهد النهاية.

مسلسل (اللي ملوش كبير)، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعي وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين (جونيور) وهدى الإتربي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.