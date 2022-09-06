انفصال هنادي مهنا و أحمد خالد صالح حديث الساعة

سخرت الفنانة هنادي مهنا ، من شائعات انفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح قائلة :(الموضوع مضحك وبيضحكني أوي، وقلت كويس أنهم مشغولين في الكلام وده، ومتخيلين أن بينا خلافات أحسن مايحسدونا) مؤكدة أن الامر مجرد

( شائعات).

وردت على سؤال، هل تشعري بالغيرة وقالت : (أكيد زي كل البني أدمين بس مش بتخانق وهو بيغير عليا في حدود الطبيعي، ‏و أحمد خالد صالح مش بيقولي ستو أنا رغم إن الناس كلها بتقولي كده‏)وكشفت أنها أحيانا تقوم بفتح موبايل زوجها لكن ليس لشيء سوى لاخذ صور بعينها أو خلاف ذلك فقط.

وأكدت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل الوصية التي اوصتها لها والدتها قبل الزواج من الفنان أحمد خالد صالح، وقالت هنادي مهنا، إن :(امي وصتني اكوي ملابس زوجي، واهتم بكل تفاصيله، واطبخ لزوجي وجبات واطعمة يحبها).

و ضافت الفنانة هنادي مهنا، (إن ضغط المجتمع عبر السوشيال ميديا، وبالاخص الـ(إنستغرام) لوضع معايير ضاغطة على الفتيات من ناحية الشكل أمر سيء للغاية، وإنستغرام بالذات 99% كل الصور الي فيه مش حقيقية كله فوتوشوب وفلتر، ورغم ذلك انا بالنسبة لي مش مهم الشكل ولا الرشاقة ولا غيره أهم شيء يبقى الانسان مبسوط من جواه وهوا بيبص لنفسه في المراية مش مهم رأي حد تاني).

كما و كشفت هنادي مهنا، سر عدم الإنجاب، رغم الزواج منذ عامين، وقالت: ( بصراحة احنا مأجلين الخلفة شوية لأن أنا أصلا بيبي ولسه صغيرة، وإزاي أكون بيبي و أخلف بيبي.. ما ينفعش بيبي يشيل بيبي).