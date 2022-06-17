هنادي مهنا تقدم بلاغا للنائب العام بسبب ملابسها

تقدم ياسر قنطوش المستشار القانوني لشركة دانا للإنتاج الفني والتوزيع، ببلاغ لمكتب النائب العام ضد المنتج ريمون رمسيس، بسبب أزمة ملابس الفنانة هنادي مهنا في فيلم (تماسيح النيل).

و جاء تفاصيل البلاغ وتقدم به قنطوش للنيابة العامة، كالآتي: بتاريخ 1/1 تعاقدت الشركة مع الفنانة هنادي مهنا، لقيامها بدور تمثيلي في فيلم (تماسيح النيل)، من إنتاج الشركة الشاكية وتم الاتفاق على قيام الفنانة بشراء الملابس الخاصة بدورها السينمائي، وحيث أن المشكو في حقه يعمل لدى الشركة الشاكية، بأجر حيث أنه المنتج الفني للفيلم وهو المسؤول عن شراء كل ماهو من المستلزمات الإنتاج الخاصة بالفيلم والممثلين والمشرف العام على الفيلم وجميع الاتفاقات والمعاملات الخاصة بالفيلم والممثلين.

وأضاف البلاغ: بتاريخ 8 يوليو قامت الفنانة بدفع مبلغ وقدرة 97000، سبعة وتسعون ألف جنيه لشراء ملابس من بيت أزياء كوجاك لتصميم الأزياء الخاصة بالفيلم والتي تستخدمها في دورها السينمائي، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم، المشكو في حقه بالاستيلاء على تلك الملابس وعدم ردها للفنانة على الرغم من أنها في عهدته ولا يجوز له التصرف فيها مما جعل الفنانة هنادي مهنا تتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية للمطالبة بقيمة تلك الملابس، وطلبت من النقابة عدم إصدار أية موافقات أو تصاريح لعرض الفيلم إلا بعد حصولها على الملابس أو قيمتها المالية.

واستكمل البيان: وبالفعل طالبت الشركة المشكو في حقه برد العهدة المسلمة (الملابس) لأنه قام بتبديدها وبيعها والاستيلاء على ثمنها لنفسه، وهذا الفعل قد أضر بالشركة مما جعل الشركة تقوم بتسديد قيمة تلك الملابس حتى تحصل على تصريح لعرض الفيلم وقامت الشركة بسداد مبلغ وقدره مائة ألف جنيه بتاريخ 23/1/2022، وذلك بموجب إيصال موقع من الفنانة بأنها استلمت المبلغ نظير الملابس- فيلم (تماسيح النيل).

وطالب البلاغ في نهايته، بصدور أمر بتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًا وسماع شهود واثبات الواقعة وتقديم المدعو في حقه للمحاكمة الجنائية العاجلة التبديد.

يذكر ان فيلم (تماسيح النيل) من بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، ولما كتكت، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.