النجم التركي أوزجان دنيز يستقبل طفله بـ "مليون ونصف دولار"!
أوزجان دنيز
ينتظر النجم التركي الشهير أوزجان دنيز طفله من حبيبته التي تصغره بـ 20 عامًا فايزة أتاكان، والمفترض أن يولد في شهر شباط المقبل.
وبهذه المناسبة وتعبيرًا عن سعادته ولهفته لاستقبال مولوده قرر دنيز شراء فيلا فاخرة خاصة للقادم الجديد في منطقة بياكوز بمبلغ وصلت قيمته مليون ونصف دولار.
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ويبدو حماس دنيز لاستقبال ابنه واضح بشكل كبير حيث لا يتوقف النجم التركي عن تدليل حبيبته التي تصغره بسنوات طويلة والتعبير عن حبه لها وفرحته البالغة باستقبال طفله.
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