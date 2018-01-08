أوزجان دنيز

ينتظر النجم التركي الشهير أوزجان دنيز طفله من حبيبته التي تصغره بـ 20 عامًا فايزة أتاكان، والمفترض أن يولد في شهر شباط المقبل.

وبهذه المناسبة وتعبيرًا عن سعادته ولهفته لاستقبال مولوده قرر دنيز شراء فيلا فاخرة خاصة للقادم الجديد في منطقة بياكوز بمبلغ وصلت قيمته مليون ونصف دولار.

ومن المقرر أن يتزوج النجم التركي دنيز من حبيبته خلال الشهر الحالي وقبل ولادة ابنهما بشهر في العاصمة الفرنسية باريس وبعد مرور عام على علاقتهما العاطفية.

ويبدو حماس دنيز لاستقبال ابنه واضح بشكل كبير حيث لا يتوقف النجم التركي عن تدليل حبيبته التي تصغره بسنوات طويلة والتعبير عن حبه لها وفرحته البالغة باستقبال طفله.