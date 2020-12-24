ایدا إیجي بطلة "التفاحة الممنوعة" تعود إلى حبیبھا.. هذه المرة قررا العيش معا

تصالحت الممثلة التركية إيدا إيجه مع حبيبها لاعب كرة السلة بوراهان تونجر، وهذه المرة قررا العيش معا.

وانتقل بوراهان تونجر من شقته في حي الإتيلير باسطنبول، للإقامة مع إيدا ايجه، واستأجرا شقة فاخرة في منطقة أولوس الشهيرة في مدينة اسطنبول، مقابل 40 ألف ليرة شهريا، وهو ما أعاد إلى الأذهان سؤال: "هل سيتزوجان؟".

الثنائي اللذان كانا معا لمدة عامين، كانا قد قضيا عملية الحجر الصحي معا في مارس، ثم ذهبوا في إجازة صيفية معًا، ومع ذلك أعلن الثنائي أنهما انفصلا بعد الإجازة، إلا أنهما استمرا شهر واحد فقط في الانفصال، وقررا مواصلة علاقتهما.

وأعلنت إيدا إيجه بطلة المسلسل التركي "التفاحة الممنوعة" انفصالها عن بروھان تایجر، وتداولت صفحات المشاھیر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر الانفصال دون معرفة الأسباب، خاصة أنھما عرفا بأشھر ثنائي تركي خلال الفترة الماضیة.

وكانت إیدا إیجي والمعروفة بخفة ظلھا في الوسط الفني وخارجه، قررت الاحتفال بعید میلاد حبیبھا قبيل الانفصال حیث قدمت له مجموعة من الورود، ونشرت إیدا صورتین لھما وھما بجانب بعضھما بشكل رومانسي، وعلقت: "عید میلاد سعید بیكیه! مع حبي شاكیرا"، وھو ما جعل جمھورھا یضحك علي تشبیھھا نفسھا بشاكیرا وحبیبھا بنجم كرة القدم بیكیه، وتمنوا لحبیبھا سنوات سعیدة".

ومن المعروف أن إیدا إيجه أعلنت توقفھا عن العمل أو تصویر أي مشاھد جدیدة في مسلسلھا الذي یحقق نجاحا كبیرا "التفاحة الممنوعة"، خوفا على نفسھا وطاقم التمثیل من فیروس كورونا، كما عبرت عن استیائھا الكبیر من استمرار تصویر المسلسلات في تركیا على الرغم من الانتشار الكبیر للفیروس واكتشاف إصابات جدیدة في بلادھا.

وقالت عبر حسابھا الرسمي على إنستغرام: "نحن نقاتل كل شيء بما في ذلك كورونا، لا توجد وسیلة لمحاربة الجھل! على الأقل أشكر الأشخاص الواعین وذوي الضمیر الذین لم أستطع الإجابة علیھم، حقوق الصحة وحقوق الإنسان، لیست رفاھیة، إنھا ملك لكل شخص ومواطن، وحق للـ150 شخصا الذین یعملون لیلا ونھارا في مواقع التصویر"، وتابعت: "المسؤولون سیعقدون اجتماعا من أجل بحث توقف تصویر المسلسلات من عدمه في ظل الظروف الراھنة وأتمنى الالتزام من الجمیع".

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