باسم ياخور يوجه رسالة لمن شمت به بعد مقلب رامز جلال

حرص الفنان السوري باسم ياخور على توجيه رسالة للشامتين به بعد عرض حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، وذلك بعد أن فقد أعصابه عندما وقع في فخ رامز جلال وأصيب بحالة من الخوف والهلع.

ونشر ياخور رسالته عقب مقلب رامز جلال على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، وأرفق صورة من الحلقة الخاصة به في "رامز مجنون رسمي" وعلق عليها: "يلي ما بيحبني وشمتان إن شاء الله يكون انبسط وانشفى غله".

وتابع: "واللي بيحبني انا بحبه اكتر وممنون عيونه..ونسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج كمان".

على الصعيد الفني، يشارك الفنان باسم ياخور في موسم رمضان 2020 من خلال الجزء الثاني لمسلسل "الحرملك" مع مجموعة من النجوم في الوطن العربي ومنهم: قيس الشيخ نجيب، درة، أحمد فهمي، وغيرهم.

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