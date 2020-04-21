بالفيديو: هلع النجوم وصراخهم في برومو "رامز مجنون رسمي"

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ينتظر الجمهور العربي في كل عام مثل هذا الوقت برنامح المقالب الشهير للفنان الكوميدي رامز جلال، وهذا العام سيطل من جديد في "رامز مجنون رسمي" ليوقع في شباكه المزيد من نجوم الفن والإعلام.

وكانت صفحة قناة إم بي سي مصر قد نشرت يوم أمس على موقع فيسبوك، الإعلان الترويجي الأول لبرنامج رامز جلال الجديد "رامز مجنون رسمي"، وعلى ما يبدو أن الفكرة لهذا الموسم تتمحور حول وضع الضحية على كرسي وإجباره على عدم التحرك، ومن ثم تبدأ عملية تهديده وإرعابه على طريقة شخصية فيلم الرعب الشهير "Saw"، ليظهر بعد ذلك رامز جلال ويطلب من النجوم بعض الطلبات الصعبة مثل أن يغنوا وهم في حالة الهلع التي تسيطر عليهم.

وظهر في الإعلان التشويقي كل من من ياسمين صبري وفيفي عبده ودينا وهن في حالة خوف شديد وبكاء، بينما ظهر باسم ياخور وهو يصرخ بشكل متواصل، وبالتأكيد كانت هناك لقطات يتم خلالها ضرب رامز جلال من بعض النجوم بعد الانتهاء من المقلب.

والجدير بالذكر، أن برنامج رامز جلال للمقالب لهذا العام تأثر سلبًا بسبب فيروس كورونا، وتم تغيير الكثير من التفاصيل فيه، حيث بعد أن تم تصوير بعض الحلقات في الفلبين، اضطر طاقم العمل لنقل التصوير إلى دبي بشكل كامل وتم إلغاء بعض الحلقات.

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