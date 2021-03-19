بالفيديو: أحمد أبو هشيمة ينفي منعه ياسمين صبري من التمثيل

تحدث رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن حقيقة تدخله في اختيارات زوجته الفنانة ياسمين صبري الفنية و إبعادها عن التمثيل بعد زواجهما منذ حوالي عام، نافيًا تلك المعلومات، ولافتًا إلى أنها تختار اتجاهاتها الفنية حسب حريتها.

وقال أبوهشيمة في برنامج (حديث القاهرة)، حينما تحدث الإعلامي خيري رمضان عن الفنانة صبري: (كنت بقول زعلان إن ياسمين ممثلة كويسة جدًا لكن من يوم الجواز قلتلها خليكي معايا في شغلي وأصبحت محصورة في براندات عالمية). ليرد رجل الأعمال: (كنت أحب ياسمين هي اللي ترد)، حسب موقع المصري اليوم.

وتابع: (باختصار ياسمين بتمثل ماركات عالمية وعندها عقود من قبل الجواز عشان الواحد يقول الحق . وهي الوحيدة العربية في الشرق الأوسط . بالعكس دي حاجه حلوة جدًا أنها مصرية وعربية تمثل براندات عالمية).

واستكمل: (ولما اتجوزنا كانت لسه مخلصه مسلسل .. يمكن رمضان اللي فات بس ( لم تشارك بمسلسل ) وأكيد هتقدم أعمال جميلة وراقية زي ما احنا متعودين.. إن شاء الله الجواز مش هيغيبها).

و على صعيد آخر، كشف رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، عن مصدر إهداء زوجته ياسمين صبري العقد الأغلى في العالم، الذي ارتدته مؤخرا.

ونفى أبو هشيمة إهداءه لزوجته ياسمين صبري العقد الأغلى في العالم، مشيرا إلى أن ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية.

يذكر أن ياسمين صبري، كشفت تفاصيل ارتدائها أغلى عقد في العالم، وأكدت أن العقد غير مخصص للبيع مطلقا، وأن قصته تعود إلى الممثلة والمطربة المكسيكية ماريا فيليكس María Félix التي كانت تمتلك تمساحين.

وأشارت صبري إلى أنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة على مستوى العالم، بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته عام 2006 في مهرجان كان، موضحة أن العقد مكون من أكثر من 120 قيراطا، ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر.