أحمد سعد يعلن ولادة ابنته "مريم".. ويردد الآذان في أذنها

رحب الفنان المصري أحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني بمولودتهما الأولى، والتي أطلقا عليها اسم "مريم".

أحمد سعد يرحب بابنته "مريم"

وشارك سعد فيديو مؤثر عبر حسابه في "إنستغرام" يوثق لحظة ترديده الآذان في أذني طفلته بعد لحظات من ولادتها، مرتديًا ملابس التمريض وقبعة زرقاء، فيما التف جسد الطفلة الصغيرة بملاءة باللون النيلي.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق معلنًا ولادة طفلته، وكتب: "الحمد لله رزقني الله ب ((مريم احمد سعد))".

وتابع داعيًا لها: "اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير".

وبارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسعد عبر خانة التعليقات، فعلَّقت الفنانة السورية أصالة نصري: "ألف مبروك الله يحفظها"، وأضاف شقيقه عمر سعد معلقًا: "حمد الله علي السلامة"، من ناحيتها علَّقت بسنت شوقي: "الف مبروك يا حبيبى ليك انت و لولا".

ويُشار إلى أن سعد لديه ابنة تدعى "جودي" وابن يدعى "أحمد" من زواجه الأول من ليلى بيوني.



