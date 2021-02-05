بالفيديو: إليسا تكشف عن معادلة السعادة في الحياة!

نشرت النجمة إليسا، مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيه طريقتها بتمضية الوقت في الحجر المنزلي واستمتاعها بالجو المثلج في لبنان.

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو من منزلها في منظفة فقرا يوثق لحظة تساقط الثلوج في الجبل، ويظهر مشهد الثلوج التي تغطي المكان الكامل، ووضعت في الخلفية أغنية فيروز(بتتلج الدني) بصوت إليسا، لتتغزل من خلالها بجمال طبيعة لبنان، وفق موقع دنيا الوطن.



وأعادت اليسا نشر مقطع فيديو من مقابلة سابقة لها تحدثت من خلاله عن السعادة، لافتة الى انه لا يوجد (انسان مبسوط بالحياة، وليس عنده مشاكل مع عائلته أو مع نفسه، كل انسان مشكلته على قده)، وقد حققت من خلاله تفاعلاً كبيراً مع متابعيها الذين أكدوا على كلامها وأثنوا على صراحتها وجرأتها.

و كان تطبيق (أنغامي) الموسيقي قد كشف عن الإعلان التشويقي الأول لعمل جديد للفنانة اللبنانية إليسا سيبث عبر التطبيق.

بدورها إليسا شوقت يوم 2 فبراير/شباط لمفاجأة لم تصرح حتى اللحظة ما هو نوعها إن كانت أغنية جديدة أوعمل

من نوع آخر.